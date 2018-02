Nível do mar vai subir mais rápido, dizem cientistas Registros da idade geológica do gelo sugerem que o clima da Terra vai aquecer mais rapidamente do que o esperado, empurrando o nível do mar, talvez, para mais de 30 cm acima do atual estágio ainda neste século, alertou um painel de cientistas na reunião anual da União Geofísica Americana.