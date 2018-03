Nível do Sistema Cantareira cai a 14,6% da capacidade O volume armazenado nos reservatórios do Sistema Cantareira está em 14,6%, novo recorde negativo nesta quinta-feira. Ontem, estava em 14,7%, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ontem o governo de São Paulo anunciou projeto de captar água da bacia do Rio Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraíba, para abastecer o Sistema Cantareira.