Nível do Sistema Cantareira cai para 12,9% da capacidade

Em abril, as chuvas acumuladas sobre a região do sistema - na divisa entre São Paulo e Minas Gerais - somam 29,1 milímetros (mm), o que corresponde a 32% do volume previsto para o mês. No entanto, mesmo que as chuvas voltem a ficar dentro da média nos próximos meses, o volume esperado para o período seco é insuficiente para a recuperação dos mananciais.

Para garantir o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo, a Sabesp adotou uma série de medidas emergenciais, entre elas o programa de bônus que concede 30% de desconto nas tarifas dos usuários que reduzirem o consumo e o investimento de R$ 80 milhões para exploração de 400 milhões de metros cúbicos do fundo dos reservatórios (volume morto) do Cantareira. Com as medidas, a concessionária espera evitar o racionamento pelo menos até outubro, quando há a expectativa de um volume mais significativo de chuvas.

Na última quinta-feira, 03, o presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) defendeu a adoção de medidas restritivas para o uso da água do sistema Cantareira. No entanto, segundo a própria reguladora federal, apenas a Sabesp tem poder legal para decidir por um eventual racionamento. Além de ser uma medida extremamente impopular durante o período eleitoral, o corte na distribuição de água impactaria significativamente o resultado da concessionária no ano, acreditam analistas.