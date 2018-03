Nível do Sistema Cantareira cai para 14,1% da capacidade O nível dos reservatórios do Sistema Cantareira apresentou queda de 0,2 ponto porcentual pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, 26, caindo para apenas 14,1% da capacidade total das reservas. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a marca é a pior já registrada desde o início da operação do sistema, em 1974. No ano passado, o mesmo índice era de 61,6%.