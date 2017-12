Nível do Sistema Cantareira chega a 19,1% O nível de armazenamento de água do Sistema Cantareira voltou a cair nesta quarta-feira, 12, atingindo 19,1% da sua capacidade. Ontem, e na terça-feira, 11, o índice de reserva ficou em 19,4%. Esse é o nível mais crítico em 39 anos de operação do sistema.