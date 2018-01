Nível do Sistema Cantareira fica estável

Considerando-se a metodologia adotada pela Sabesp desde o mês passado, o Cantareira também continuou estável, com 14,9%. A medição leva em conta os dois volumes mortos na capacidade total do sistema.

Os demais reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo também não apresentaram aumento do volume. No caso do Sistema Alto Tietê, houve queda de 0,1 ponto porcentual entre sábado e hoje, para 22,3%. Igual queda foi observada no Guarapiranga, que passou para 84,6%.

No Rio Claro e no Rio Grande, o recuo foi de 0,2 ponto porcentual, para 42,8% e 96,3%, respectivamente. O Alto Cotia, por sua vez, se manteve estável, com 64,8% de sua capacidade total.