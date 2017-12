Nível do Sistema Cantareira permanece estável O nível de água no Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de metade da região metropolitana de São Paulo, permaneceu estável entre sábado e domingo, com 13,0% de sua capacidade total. O volume, porém, ainda segue muito baixo. Há um ano, esse nível estava em 62,5%, de acordo com monitoramento realizado pela Sabesp.