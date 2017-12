Nível do Sistema Cantareira segue em queda, a 17,4% O volume de água armazenado no Sistema Cantareira caiu neste domingo para 17,4% da capacidade total dos reservatórios. O índice é o mais baixo já apresentado desde o início de operação do sistema, em 1974. Ontem, o nível era de 17,5%, de acordo com monitoramento realizado pela Sabesp.