Nível do Sistema Cantareira volta a cair e atinge 12,2% Após apresentar uma pequena recuperação na quarta-feira, 16, o nível dos reservatórios do sistema Cantareira voltou a cair nesta quinta, 17. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o volume de água armazenado nas reservas recuou de 12,3% para 12,2%. Na mesma data do ano passado, o índice do Cantareira era de 63,9%.