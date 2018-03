Nível dos reservatórios do Cantareira cai para 10,4%

O nível dos reservatórios do sistema Cantareira caiu de 10,5% para 10,4%nesta sexta-feira, 02, segundo os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Na mesma data do ano passado, o índice do Cantareira estava em 62,6%.

De acordo com os dados da companhia, a pluviometria média histórica para o período é de 83,2 mm.

No Sistema Alto Tietê, o nível dos reservatórios caiu entre ontem e hoje, de 35,8% para 35,6%. O Sistema Guarapiranga, por sua vez, desceu 77,6% para 77,3%.

Ontem, o governo do estado de São Paulo informou que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) já aprovou a proposta de multar em 30% quem aumentar o consumo de água na Grande São Paulo. Procurado, o órgão regulador não confirmou a decisão.