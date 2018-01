No 1º de abril, Orkut brinca e muda nome para 'Yogurt' O site de relacionamentos Orkut decidiu entrar na brincadeira do Dia da Mentira (esta terça-feira, 1º de abril) e mudou seu logotipo para a palavra "Yogurt", apelido que ganhou dos internautas desde sua criação. Quem acessou o site nesta terça, pôde ver o "novo nome" no canto superior esquerdo da tela, onde normalmente estaria escrito Orkut. Reprodução