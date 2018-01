No 1º dia, 864 pessoas pedem recurso da portabilidade

No primeiro dia da implantação do recurso da portabilidade numérica, apenas em oito códigos de numeração do país, 864 pessoas decidiram trocar de operadora, diante da possibilidade de agora manterem o número antigo da linha. Segundo balanço do primeiro dia divulgado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o maior número de pedidos veio de assinantes de celular, apesar de muitos analistas terem previsto que nesse serviço, onde a competição é grande e 80 por cento dos clientes são pré-pagos, o recurso não despertaria interesse. Dos 864 assinantes que pediram para mudar de operadora nesta segunda-feira, 692 eram de celular e 172 de telefonia fixa, segundo dados apurados pela Anatel até as 17h30. A região de maior concentração de pedidos foi Goiânia, do código DDD 62, onde 203 clientes de celular e 94 de telefone fixo pediram para mudar. A concessionária de telefonia fixa do Estado é a Brasil Telecom, mas na telefonia móvel atuam pelo menos três empresas (TIM, Vivo e Claro, além da própria BrT). A segunda região com mais pedidos foi Campo Grande, código 67, onde a BrT também é a concessionária de telefonia fixa. Foram 107 pedidos de troca na telefonia móvel e 33 na telefonia fixa naquela cidade. (Por Taís Fuoco)