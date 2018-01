No Aeroporto de Cumbica, 15% dos voos registraram atraso neste sábado Os passageiros não encontram problemas para embarcar no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), na manhã deste sábado, 27. O número de voos com atraso é pequeno. Conforme o boletim mais recente divulgado pela GRU Airport, da zero às 11 horas foram registradas 146 decolagens e apenas 22 voos (15%) com atrasos superiores a 30 minutos.