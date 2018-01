No Brasil, 54% das prefeituras não têm site

Não é só na cidade de São Paulo que o governo eletrônico ainda dá os primeiros passos. Na maioria das 5.564 prefeituras brasileiras, a situação é semelhante ou pior. De acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 54,4% das administrações municipais não têm nem site na internet. E, entre as que possuem, 41,6% não disponibilizam nenhum dos serviços essenciais analisados pelo estudo. Entre todos os sites das prefeituras, 53,7% trazem prestação de contas; 9,4% realizam pregão eletrônico; 4,6% possuem balcão de empregos; 0,4% emitem alvará de funcionamento; e 0,1% fazem matrícula de alunos. O município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi o único que apresentou todos os cinco serviços (veja mais ao lado). "Os prefeitos ainda precisam descobrir a importância de apostar em meios eletrônicos", diz a coordenadora da pesquisa, Flávia Costa. De acordo com o presidente do Instituto Conip, Vagner Diniz, entre os órgãos do Executivo brasileiro, as administrações municipais são as que menos investem na área. "Por mais que, por atribuição, as prefeituras sejam os órgãos que prestem o maior número de serviços ao cidadão, os Estados estão mais adiantados no meio eletrônico, pois têm mais capacidade de investimento. E o governo federal lidera, pois descobriu no meio digital uma forma de se relacionar mais facilmente com os milhões de brasileiros." Hoje, a maioria dos serviços prestados a distância pelas prefeituras brasileiras limita-se à área financeira. Segunda via de IPTU ou de multas de trânsito são exemplos facilmente encontráveis nos sites municipais. "Há muito mais deveres do que direitos. Isso ocorre pois, quando a informatização nas prefeituras começou, era para estruturar o processo de arrecadação. Não era para disponibilizar serviços", explica a pesquisadora da PUC-PR, Maria Alexandra Cunha. Segundo ela, as administrações municipais que fogem desse perfil de serviços eletrônicos apenas para a arrecadação e hoje investem em desburocratização e relacionamento mais ágil com o cidadão são exceções. "Há projetos bem-sucedidos tanto em municípios grandes como em pequenos. Não é uma questão só de dinheiro. Depende muito de haver um prefeito empreendedor na cidade." Um candidato com esse perfil não é fácil de aparecer, afirma a presidente da consultoria de governo eletrônico F&F, Florencia Ferrer. "Dá mais votos falar que você irá ampliar o número de escolas e asfaltar as ruas ou dizer que irá modificar a gestão da prefeitura, diminuindo a burocracia e agilizando processos?", questiona. "As pessoas ficam com o asfalto e as escolas." Segundo ela, antes de disponibilizar qualquer serviço ao cidadão na internet, é preciso redesenhar e interligar todos os processos da prefeitura, de forma a otimizar e baratear a administração. "Hoje, as prefeituras estão envoltas em uma burocracia que não só é ruim para o cidadão, mas causa erros em processos, corrupção e consome o orçamento que poderia ser investido em outras obras na cidade." Florencia dá um exemplo: segundo dados de sua consultoria, fazer um boletim de ocorrência presencialmente em uma delegacia para o cidadão custa ao Estado R$ 18,84. Já se o boletim for feito via internet o preço cai para R$ 8,69. O processo para chegar a resultados como esse, diz Maria Alexandra, da PUC-PR, é longo. "Não adianta só investir em informatização. É preciso que todos os passos para um serviço sejam revistos para que seja mais ágil. Não adianta levar a burocracia do mundo real para a internet. Não vai adiantar nada. Isso não é governo eletrônico." Na prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, aconteceu um problema assim. Em 2005, a rede municipal de educação implementou um sistema de matrículas online, onde os funcionários da secretaria das escolas iriam preencher os dados dos alunos ao invés de enviar as informações em papel. "Só que o pessoal não tinha habilidade em utilizar a internet. Acabaram enviando as matrículas em papel, como era feito antes", diz a diretora municipal de projetos em tecnologia, Petruska de Araújo Machado. EXPERIÊNCIAS Não há um exemplo no Brasil de projetos perfeitos para tecnologia na administração municipal, afirma Diniz, do Conip. "O que há são prefeituras que fizeram algumas ações interessantes. Mas elas ainda estão evoluindo e não estão maduras." A prefeitura de São José dos Campos, que fica no interior paulista e ficou em segundo lugar na pesquisa da Firjan, por exemplo, instituiu um balcão de empregos virtual. "Temos 13 mil currículos cadastrados no banco de dados. Os empresários da cidade criam senha para acesso às informações e anunciam vagas no site", explica o diretor municipal de informática, Reginaldo Antonuchi. Em Curitiba, no Paraná, a prefeitura espalhou pela cidade 71 quiosques de acesso às informações da prefeitura e, em seu site, permite conversar, em texto, com atendentes para solicitar serviços. "As pessoas utilizam os quiosques para consultar itinerários de ônibus enquanto estão na rua. Já o serviço de conversa online não é muito usado. As pessoas ainda preferem usar o telefone", diz o assessor municipal de tecnologia, Luiz Fernando Ortolani. Em Belo Horizonte, capital mineira, a prefeitura utiliza a internet para os cidadãos definirem quais obras devem ser realizadas. "Criamos o Orçamento Participativo Digital em 2006. Apresentamos 36 propostas, e a população tinha de escolher nove. Participaram 192 mil cidadãos", conta a secretária de Planejamento, Maria Fernandes Caldas. Ainda em Minas, 24 cidades e os governos estadual e o federal se juntaram para criar o Minas Fácil. O projeto permite abrir uma empresa em até 14 dias, mas não é feito totalmente via web. "Todos os passos são feitos de uma vez só. O empreendedor entra no site, preenche a proposta. Em dois dias recebe a resposta se está apto a abrir a empresa. Depois, leva a documentação aos postos do Minas Fácil", explica o diretor de projetos da Junta Comercial de Minas, Marcelo de Souza e Silva.