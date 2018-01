No Brasil, maior aposta foi no conteúdo

Em uma coisa a Campus Party Brasil se diferenciou da matriz espanhola: a quantidade de atividades oficiais. Foram nada menos do que 360 palestras, oficinas e debates em uma semana. Muito mais do que na versão européia, cujo principal atrativo é a conexão ultraveloz. O único palestrante inédito no Brasil foi o escritor Steven Johnson (veja na pág. 10). Mas não faltou diversidade. Todas as áreas – de blogs a robótica – contaram com atividades que reuniram um bom número de participantes. A programação rolava nos 11 palcos próximos às bancadas dos campuseros, o que resultou em situações inusitadas. Durante a palestra de Johnson, por exemplo, a galera de games começou a gritar. "Sinto-me como se falasse em um estádio de futebol", brincou ele. Nas mesas redondas, hackers deixaram claro que "não são do mal", os responsáveis pelo software Ginga apresentaram as possibilidades de interatividade na TV digital, o advogado Ronaldo Lemos defendeu a criação de uma legislação para julgar blogueiros em caso de processo e especialistas ensinaram a envenenar o PC para games. Houve ainda competições, como lutas entre robôs e torneios diários de games, que entravam madrugada adentro. No térreo, o CampusFuturo mostrava tecnologias inovadoras: uma delas era um par de sandálias com alarme e GPS que, segundo o expositor, seria ideal para prostitutas! "Caso a mulher seja molestada, é só bater os dois pés que soa um alarme ensurdecedor. E, se ela sumir, a polícia consegue rastreá-la", disse. O espaço também mostrou um experimento chamado ReacTable que emite sons a partir do movimento de fichas transparentes e foi usado pela cantora e compositora Björk durante sua última turnê. O "instrumento" é difícil de ser manuseado e a maioria das pessoas só conseguiu produzir ruídos. Já o compositor e ministro da Cultura, Gilberto Gil, que visitou a Campus Party, arrasou. E A ECOLOGIA? A área que discutiria o tema sustentabilidade ambiental versus mundo digital não teve o sucesso esperado. Para a coordenadora Maira Begalli, que disse ter sido chamada pela organização apenas quatro dias antes do evento, "a grade de palestras não era a ideal." Ela também lamentou o fato de não terem sido colocadas lixeiras para reciclagem em locais estratégicos. "Iremos consertar isso no ano que vem", promete Marcelo Branco.