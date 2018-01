No caixa eletrônico e no posto, fique de olho nos ‘xeretas’ Digitar senhas no caixa eletrônico, no posto de gasolina, no celular, no micro de mão... Não é só na internet que a sua senha pode ser surrupiada. Em ambientes externos, fica-se exposto a xeretas que podem ficar de olho quando você digita seu código. No caixa eletrônico, o básico é prestar atenção se não há alguém à espreita para descobrir sua senha e depois assaltá-lo, roubando seu cartão magnético, o que o permitiria. "Nunca aceite ajuda de estranhos", aconselha o gerente de segurança do Banco do Brasil, Luiz Ferreira. Se alguém vier oferecer auxílio, verifique se é realmente um funcionário do banco e se possui uma identificação clara. "Suspeite muito se essa ajuda for oferecida fora do horário de expediente bancário. Fora situações excepcionais, que são avisadas com antecedência aos clientes, não há funcionários nesse horário." Outro tipo de "ajuda" que se deve recusar é a de pessoas que oferecem o próprio celular para a vítima "tirar dúvidas de problemas no caixa eletrônico". Segundo Ferreira, há golpes em que, vendo alguém com dificuldades em acessar a conta, uma pessoa oferece o próprio celular. "O golpista liga para uma central falsa do banco e passa o celular para a vítima. A gravação pede para o usuário informar o número da agência e a senha. O melhor é nunca digitar senhas em celulares de estranhos." Outra precaução que deve ser tomada com relação ao caixa eletrônico em si. Há golpistas que instalam câmeras e equipamentos que clonam cartões para conseguir a senha e os dados financeiros. "Verifique sempre se não há alguma coisa estranha no caixa eletrônico, se está fora do padrão. Qualquer sinal, é melhor não se arriscar. Avise o banco e procure outra máquina", alerta o superintendente de segurança do Santander, Álvaro Teófilo. Em pagamentos com cartões de débito ou crédito em estabelecimentos comerciais, como postos de gasolina, bares, etc., também é preciso ficar atento. Segundo Teófilo, há um golpe em que o funcionário do local não digita o valor da compra e, distraído, o cliente digita a senha, que fica visível. "Daí, o funcionário clona o cartão, com um equipamento portátil, e ganha acesso à conta", informa Teófilo. Por conta disso, diz ele, é importante ficar de olho tanto no cartão como ao digitar a senha. "Não deixe o cartão sumir da sua vista. E fique de olho ao digitar a sua senha. Tanto no aparelho como para saber se não há ninguém de olho no que você digita", explica Teófilo. NOS PORTÁTEIS Para quem tem dificuldade de lembrar senhas, não é nada recomendável guardar senhas em celulares, notebooks, computadores de mão ou smartphones. "Esses equipamentos correm mais riscos de ser roubados, pois estão sempre com o usuário na rua", diz a instrutora do Hackerteen Pathiene Beirigo.