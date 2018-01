No cardápio do L’amitié, a tradição francesa

O francês Yann Corderon abre as portas do restaurante L’amitié na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. A idéia do chef (que comandou a cozinha do extinto Azaït) é oferecer pratos franceses clássicos. Steak tartare, coq au vin, confit de canard, terrine de campagne vão dividir as atenções com o risoto de escargot, açafrão e aspargo verde, servido em prato de cerâmica azul feito sob medida. A pequena adega, com cerca de 70 rótulos incluindo garrafas magnum, de 1,5litro, vai ficar aberta à visitação dos clientes. O menu de sobremesas terá como destaque a sarkô-bruni, uma tartelete de geleia de goiaba com sorvete de mascarpone e biscoito crocante. Versão afrancesada do romeu e julieta. O L’amitié está instalado num charmoso sobrado no Itaim. Acomoda 55 pessoas entre o salão e um agradável terraço com teto retrátil que deverá ser aberto nos dias quentes. Uma sala mais discreta vai abrigar uma mesa redonda, para dez convivas, decorada com lustres chandelier, cadeiras Luís Felipe e uma dramática parede negra dividida por um espelho de alto a baixo. Por enquanto, apenas a cozinha está completamente pronta. Salão e fachada ainda estão em obras. L’amitié - Rua Manuel Guedes, 233, Itaim Bibi, 3078-5919