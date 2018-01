No DF, manifestantes se preparam para 'ato lúdico'

No DF, o movimento está sendo articulado pelo Comitê Popular da Copa, em parceria com o Juntos. Chico Carneiro, um dos líderes do comitê, detalhou como será a atuação na Fan Fest. "Fomos informados que é proibido fazer qualquer tipo de protesto no local. Só queremos distribuir nossos panfletos e fazer um ato lúdico no intervalo do jogo".

O subtenente da Polícia Militar Rafael Batista falou sobre a participação das forças de segurança no ato. "Tivemos um diálogo com alguns dos representantes deles para saber o que pretendem fazer. Fomos informados que eles vão seguir até o local da festa. Cabe a nós garantir a segurança da população que está no local e também dos protestantes".

O grupo deixou a praça e segue rumo à Fan Fest aos gritos de "Ei, Fifa, volta pra Suíça" e "Se a Copa do Mundo não é pra mim, eu vou pra rua sim". A Polícia Militar já acionou viaturas para garantir o fluxo normal do trânsito. A estimativa é que cerca de 150 pessoas marcham pelas vias de Taguatinga neste momento.