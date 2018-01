No domingo, coleção traz cozinha thai

No próximo domingo, a Tailândia estará mais perto de você. A rica culinária deste país asiático é o tema do próximo leque da Coleção Gourmet Paladar, que chega ao 6º volume. São 36 receitas, apresentadas em fichas, cada prato com fotos, lista de ingredientes, tempo e passo a passo do preparo. Entradas e sobremesas perfumadas e de sabores intensos, boas vezes com o contraste entre o doce e o picante, são o destaque da cozinha thai. A coletânea traz sopa de macarrão de arroz com tofu seco, sopa de banana (que leva pimenta dedo-de-moça e óleo de amendoim), caranguejo ao vapor, curry de carne e bambu com açúcar mascavo, salada thai nortista e curry de lichias, além de doces feitos com coco e amendoim. Original da Inglaterra, a coleção completa – com 17 volumes ilustrados e dedicados a temas variados da culinária – foi adaptada aos brasileiros, por isso alguns ingredientes foram substituídos por outros acessíveis no mercado brasileiro. Todas as receitas foram testadas. A Coleção Gourmet Paladar é o primeiro colecionável lançado pelo caderno. Está à venda pela internet e pelo telefone, com descontos especiais para os assinantes (veja abaixo). TODOS OS LEQUES 2/8: Light 9/8: Italiana 16/8: Churrasco 23/8: Vegetariana 30/8: Cozidos e Grelhados 6/9: Tailandesa 13/9: Chocolate 20/9: Mediterrânea 27/9: Coquetéis 4/10: Massas 11/10: Aperitivos – Espanha 18/10: Bebidas Saudáveis 25/10: Sorvetes 1/11: Aves 8/11: Sucos 15/11: Culinária para Criança 22/11: Brasileira ONDE COMPRAR Banca ou livraria: cada volume custa R$ 17,90. Mas o primeiro tem preço promocional de lançamento: R$ 9,90. Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande SP) ou 0800-0147720 Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista ou 10% a prazo (5 de R$ 53,50 ou 10 de R$ 27,90).