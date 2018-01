No Eñe, o sucesso vem do Grajaú João sai do Grajaú às 5 da manhã em direção à R. Dr. Mário Ferraz, 213. Contratado há quase três meses como "pia" (lavador de louças e ajudante geral), é o mais famoso cozinheiro de brigada do Eñe. Seu arroz, feijão e carne de panela são tão caprichados que o chef executivo Flávio Miyamura quer colocar o rapaz no fogão. "Ele era vizinho do nosso manobrista, que o indicou para o emprego. Fui percebendo que a turma elogiava muito os almoços que ele fazia. Ele está com tudo", brinca Flávio. João, envergonhado, fica só atrás do balcão, sorrindo. Para os 25 funcionários que almoçam no Eñe todos os dias (à noite são 30), divididos entre o bar e as mesas do salão, João varia o tempero do arroz, incluindo bacon, queijo, tomate, cenoura, o que encontrar no mercado, onde a subchef Carol vai duas vezes por semana para abastecer a brigada. Purê cremoso, homogêneo, perfumado de manteiga. O panelão de feijão está salpicado de bacon. Todo dia é assim caprichado? A turma garante que sim. Dia desses, João aprontou uma feijoada a pedido de Leonardo Portugal, o sommelier da casa. "Ele trouxe tudo lá do Mercadão. Tinha pé, orelha, bacon...", fala baixinho João, timidez latente. Inesquecível mesmo foi o frango à parmegiana, polvilhado de farinha de trigo, depois banhado no ovo e passado na farinha de rosca. No almoço de sexta, alguém lá no fundo manda perguntar do feijão branco. Gargalhada geral. João não explica o que é, ouve e deixa que expliquem por ele. Flávio se antecipa e conta que, certo dia, deixou feijão branco de molho para fazer fabada como sugestão do menu. Dia seguinte, cadê o feijão que estava aqui? João tinha usado no almoço dos funcionários. Veja também: A cozinha da cozinha La Casserole e as joias de porco Quinta-feira, dia de rabada no Kinoshita Arroz, feijão e farofa, no A Figueira Pizza, no fim de noite no Arturito Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático