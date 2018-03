No Facebook, surge petição para depor Alckmin

No universo digital, surgiram páginas, principalmente pela rede social Facebook, destinadas a recolher assinaturas e adesões a um pedido de impeachment de Alckmin. As primeiras petições online apareceram logo depois da repressão policial à manifestação da quinta-feira, 13. A reação no universo virtual poderia ser uma explicação da Mudança do discurso de Alckmin em relação aos manifestantes e para a decisão de deixar a polícia de fora dos protestos desta segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.