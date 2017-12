No G20, EUA e Europa pressionam Rússia sobre Ucrânia Os líderes ocidentais que participam da reunião de líderes do G20, grupo formados pelas principais economia do mundo, acusaram o presidente russo, Vladimir Putin, pela crise na Ucrânia, ameaçando ainda mais sanções se a Rússia não retirar as tropas e armas de nação vizinha.