No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada "Minha primeira atividade no restaurante Georges Blanc, em Vonnais, em 1998, foi cozinhar para os cozinheiros. Era uma espécie de teste para ver se o estagiário tinha bom tempero e noção de quantidade (não podia sobrar nem faltar comida). Não havia um cardápio fixo nem receitas: eles me davam os ingredientes e eu preparava. Geralmente davam as sobras, por exemplo, a carne que tinha sido cozida para fazer o caldo. Eu desfiava aquela carne e punha na omelete, ou servia com purê de batata, ou fazia uma lasanha. A francesada não gostava muito quando eu fazia massa, não. Se a comida ficasse ruim, o pessoal também reclamava. Tinha 25 anos e passei três semanas nessa função. Lá pelas 10:30 da manhã o pessoal da cozinha se acomodava numa mesa grande. O chef comia junto. Depois, vinha o pessoal do salão. Ninguém apressava ninguém. Na França eles respeitam muito esse negócio de comer com calma. A gente levava uma hora comendo, no almoço e no jantar. Veja também: A cozinha da cozinha La Casserole e as joias de porco Quinta-feira, dia de rabada no Kinoshita No Eñe, o sucesso vem do Grajaú Arroz, feijão e farofa, no A Figueira Pizza, no fim de noite no Arturito Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático Quando trabalhei na Itália, num restaurantezinho chamado Antica Trattoria, entre Sienna e Florença, o esquema era bem diferente, familiar. A equipe tinha só oito pessoas, quem cozinhava era a mamma, ela fazia uma coisa diferente a cada dia, tudo muito bom, e nós comíamos todos juntos, numa mesa na cozinha." Paulo Barroso de Barros é chef e sócio proprietário dos restaurantes Due Cuochi Cucina, Le Marais e Kaá *Paulo Barroso de Barros é chef e sócio proprietário dos restaurantes Due Cuochi Cucina, Le Marais e Kaá