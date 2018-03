No Havaí, Obama tem 10ª vitória consecutiva

O pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos e senador pelo Estado de Illinois, Barack Obama, venceu o cáucus do Havaí, sua décima vitória consecutiva nas primárias, e ampliou sua vantagem sobre Hillary Clinton. Os resultados de cerca de 51% dos locais de votação davam a Obama 76% dos votos. Na primária de Wisconsin, onde também venceu, Obama conquistou votos entre mulheres brancas e operários, eleitorado normalmente fiel a outra pré-candidata do partido. O pré-candidato republicano John McCain venceu o rival Mike Huckabee em Wisconsin, fortalecendo sua liderança com quatro vezes mais delegados do que Huckabee. As projeções são de que McCain também vença a primária do Estado de Washington. Momentum Segundo o correspondente da BBC Jonathan Beale, a vitória em Wisconsin foi significativa para Obama, porque ele obteve votos entre o eleitorado de Hillary Clinton. Foi também uma grande decepção para Clinton, senadora pelo Estado de Nova York, que esperava recuperar o ímpeto de sua campanha. O senador também obteve o voto de jovens e de seis em cada dez auto-denominados eleitores independentes, segundo as pesquisas de boca de urna da ABC. No Wisconsin, os resultados apontavam que Obam levou 58% dos votos, e Hillary 41%. Mas tanto Obama como Hillary Clinton estão de olho nas primárias mais importantes de março, em Ohio e no Texas, descritas por analistas como cruciais para a credibilidade deles como candidatos. Em um comício de vitória em Houston, no Texas, Obama disse: "A mudança que buscamos ainda está a meses e milhas de distância e precisamos de todo o Texas para nos ajudar a chegar lá." Falando em um comício em Youngstown, Ohio, Hillary Clinton afirmou que a campanha para as primárias "se trata de escolher um presidente que se baseia não apenas em palavras, mas também em trabalho - trabalho duro para levar os Estados Unidos de volta ao trabalho". Antes de calculados os resultados em Wisconsin e no Havaí, Obama tinha uma ligeira vantagem sobre Hillary Clinton, com 1.280 delegados, contra 1.218 de Clinton. Para obter a nomeação do partido, o pré-candidato precisa dos votos de 2.025 delegados na convenção nacional do partido, em meados do ano. McCain, que é senador pelo Estado do Arizona, parece ter atacado Obama em seu discurso de vitória ao prometer que os americanos "não seriam enganados por um chamado eloqüente, porém vazio, por mudança". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.