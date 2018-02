No líder do Enem, 12 horas na escola Giuliano Mello, de 16 anos, não se considera um privilegiado. Mas não esconde a satisfação de estudar no colégio com a melhor classificação no Enem - o Vértice, na zona sul da capital. "Não me sinto pressionado a dar continuidade a essa fama, mas penso em como posso usufruir dessa oportunidade", diz o aluno de uma das duas turmas do 3.º ano do ensino médio.