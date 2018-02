No MA, 5 BRs ainda estão fechadas por conta da chuva

Outra alternativa pode ser o escoamento de água por bueiros. Nesse caso, a liberação do local pode ocorrer dentro de 48 horas. O DNIT estima que a reconstrução da ponte e do trecho de 13 metros de pista arrancado pela água pode levar seis meses. Revoltados com a interrupção da passagem, caminhoneiros realizam manifestações. "Há cerca de 900 caminhões parados. Os motoristas têm feito seguido protestos. Ora eles interromperam o tráfego das canoas, ora o de intersecções com outras BRs", afirmou Ferreira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-222 apresenta três pontos fechados parcialmente: no quilômetro 259, no povoado Bombasa; no 211, em Itapecuru Mirim, cujo alagamento permite somente a passagem de ônibus e caminhões; e no quilômetro 450, em Santa Luzia do Tide, onde é possível apenas a travessia de carros. A circulação também foi prejudicada no quilômetro 281 da BR-010, entre Imperatriz e Açailândia, no quilômetro 286,2 da BR-226, na região de Barra do Corda, e no quilômetro 57 da BR-402, no povoado da Prata.