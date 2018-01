No ‘meio do mundo’, nada de meio termo

O nome Meantime, que também pode significar "entretanto" em português, deve ser levado ao pé da letra, como "meio do tempo", no caso da cervejaria inglesa. Localizada em Greenwich, junto ao meridiano homônimo – ou, como especifica a própria, a 0°2’12’’ leste da divisão da Terra –, ela tem nove anos de vida e produções mais "ousadas", que fogem do "lugar comum" de estilos ingleses. Cinco delas estão chegando ao mercado brasileiro. A Coffee Porter leva café na fórmula. Com 6% de teor alcoólico e cor castanha, tem aroma de café, lúpulo e notas de chocolate adocicadas. O café e o chocolate também aparecem no sabor, com malte torrado moderado. Uma boa cerveja, mas há inevitável comparação com a cerveja brasileira Colorado Demoiselle, também uma porter com café na receita. No duelo copo a copo, a conclusão é que a Colorado parece levar vantagem pelo café, mais intenso e persistente que o da rival inglesa, e pelo corpo um pouco mais denso – tem 7% de álcool. A Meantime, por outro lado, tem aroma mais complexo. Na dúvida, prove as duas. A Chocolate também é uma porter, mas com 6,5%. Um pouco mais escura que a Coffee, tem aroma de chocolate amargo e lúpulo; após algum tempo no copo, surgem notas de tostado e leve licorosidade; no sabor, chocolate e uma nota de álcool. O quinteto inclui ainda a Raspberry – cerveja com trigo e framboesa, que confere acidez ao sabor –, e, dois estilos mais tradicionais, a London Stout e a London Pale Ale. Também são vendidas no Brasil a Meantime India Pale Ale, possivelmente a mais interessante representante do estilo por estas bandas, e a London Porter. Elas são importadas pela Brazil Ways (www.brazilways.com.br) e seu preço deve variar de R$ 20 (garrafa de 330 ml) a R$ 40 (750 ml).