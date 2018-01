No menu, jantares imaginários A culinarista Bettina Orrico lança, no dia 10, Os Jantares que Não Dei (Bei Editora, R$ 58) na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O livro reúne crônicas e receitas dos jantares imaginários que a autora gostaria de preparar para personalidades como Chico Buarque.