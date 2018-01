‘No More Heroes’ não é game para crianças Comece com uma porção de Tarantino, outra de Monty Python e muita ultraviolência. Misture com uma parte de machismo, tempere com estilo 8-bit dos games da velha guarda e pincele com grosseria. Esprema até pingar sangue. Sirva em porções generosas. Essa é a receita do suculento No More Heroes, game para Nintendo Wii. Muita atenção: esse game não é para crianças. Mesmo. Além de violento ao extremo, No More Heroes não ensina absolutamente nada de bom aos mais novos. Por essa razão é recomendado apenas para maiores de 17 anos. O game é torpe, escapista e saborosamente canalha. No More Heroes mostra hilárias aventuras de Travis, um rapaz que decide ganhar a vida como assassino profissional. Sua principal motivação é conseguir grana para comprar games e ganhar garotas. Depois que ele é bem sucedido em sua primeira missão, Travis é desafiado a galgar o posto de assassino número um da cidade de Santa Destroy. Para isso, ele precisa exterminar os dez melhores matadores da região. Detalhe: quem lança o desafio é uma loira fornida chamada Sylvia Christel que, além de muito dinheiro, promete outros "favores" impublicáveis. Travis tem muita habilidade de batalha. Em anos de intenso treinamento, ele aprendeu tudo o que sabe assistindo a filmes de kung fu, desenhos japoneses sanguinários e luta livre mexicana. Essa salada nerd resulta em um estilo de luta ridículo, exagerado e muito divertido. Travis faz pose entre uma decapitação e outra, além de comentários engraçadinhos enquanto se esquiva dos ataques inimigos. O esquema de controle é fenomenal. O game é controlado normalmente, usando o direcional analógico para movimento e os botões para atacar. Em alguns momentos-chave, o game exibe uma direção na tela sob a forma de uma seta. Ao mover o controle nessa direção o jogador desfere um golpe devastador que normalmente resulta em decapitação, mutilação ou gritos desesperados. Algumas vezes, tudo ao mesmo tempo. Ao fazer uso do movimento do controle apenas para finalizar um ataque, o game não exagera no uso da detecção de movimento do Wii. As mortes são acompanhadas de uma quantidade impressionante de sangue. Não é um simples esguicho, e sim um chafariz vermelho no melhor estilo Kill Bill. Quando engata em uma combinação de pancadas, o jogador pode acabar com o adversário usando golpes de luta livre. O clássico pilão, imortalizado pelo personagem Zangief de Street Fighter II, está presente. Travis agarra o inimigo e o segura pelas pernas para depois bater sua cabeça com força contra o solo. Batidas dadas com o ombro, torções, esmagamentos e outros clássicos da "lucha" podem ser aprendidos no decorrer do jogo. Para aplicá-los, basta mover as duas partes do controle do Wii na direção que aparece na tela. Os ataques da espada de energia também podem ser concentrados para atacar múltiplos inimigos. E aí o exagero de No More Heroes fica ainda mais saboroso. Um golpe carregado pode despachar meia dúzia de inimigos ao mesmo tempo. O mesmo se aplica ao bloqueio de tiros. Com a espada carregada, um tiro vindo do inimigo pode ser rebatido com força descomunal. Em um único bloqueio é possível perfurar quase 20 inimigos de uma só vez. Ridículo, maravilhosamente ridículo. O jogo não é perfeito. As partes em que Travis viaja de moto por Santa Destroy além de arrastadas são desnecessárias. Mas a galeria de vilões e a experiência final de jogo compensam qualquer falha.