No mundo do amendoim Sou inveterado consumidor de amendoim e pasta de amendoim. Sempre que posso incorporar um dos dois às minhas receitas, não hesito - o que faz desta sopa originária da África Ocidental, que comi anos atrás em Paris, um prato ideal, pois usa ambos. É a sopa menos parecida com um caldo europeu que se possa imaginar, pois é temperada com gengibre, alho e chiles (a receita soa um pouco chinesa, não é?) e leva raízes e vegetais como inhame, batata-doce, couve-flor ou couve. E montes de amendoim, claro. Veja também: Mark Bittman prepara a Sopa Africana de Amendoim (versão dublada) Mark Bittman prepara a Sopa Africana de Amendoim (versao original em inglês) Da primeira vez usei água para fazê-la, pois pensei que os ingredientes já tinham sabor tão potente e quente que seria um desperdício usar caldo de galinha. Depois, acabei testando com caldo. Ficou luxuriante. Sobre isso preciso fazer uma advertência: evite o uso de caldos prontos, industrializados. Tendo caldo caseiro, mesmo que seja de carne, não pense duas vezes para utilizá-lo. Caso não tenha, vá de água mesmo: o frango e os ingredientes da receita são suficientes para enriquecê-la. Quanto à pasta de amendoim, prefiro as que chamam de "naturais", que levam somente amendoim, sal e nada mais (aquelas com que crescemos levavam açúcar e gorduras adicionais, para dar "cremosidade"). Tanto faz se for cremosa ou crocante. Use a que você tiver à mão, pois qualquer delas fará o efeito desejado - tornar a sopa cremosa. O crocante pode ser ampliado com amendoim picadinho. Finalmente, se puder dar uma refinada, vigie bem o tempo de cozimento dos tubérculos, evite que o inhame (ou as batatas-doces) desmanchem. Mas aviso: já fiz a receita dezenas de vezes e é mais fácil falar do que conseguir mantê-los inteiros. Tem vezes que se mantêm, outras, se desfazem. Mas a sopa é sempre deliciosa.