No MySpace garotas procuram amigos, garotos flertam Mais da metade dos adolescentes norte-americanos usam os sites de relacionamento como o MySpace, mas as garotas se conectam para reafirmar amizades já existentes, enquanto os garotos buscam mais freqüentemente flertar, apontou uma pesquisa divulgada neste domingo. A pesquisa nacional com adolescentes entre 12 e 17 anos feita pela Pew Internet; American Life Project mostrou que dois terços dos adolescentes que criaram um perfil na net limitaram o acesso a um número selecionado de visitantes, enquanto 17% usa seus sites para flertar. O estudo mostrou que os adolescentes estão cientes dos riscos de revelar muito sobre si mesmos e tomam precauções para proteger sua privacidade, uma preocupação que faz dos sites um tema controverso entre pais, educadores e políticos. "Estes sites são lugares onde você pode se expressar não tanto para o mundo, mas realmente para um grupo selecionado de pessoas", disse Mary Madden, co-autora do estudo da Pew. "Eles são um lugar seguro onde os amigos podem encontrá-lo." Garotos mais velhos, de 15 a 17 anos (60%), usam mais os sites de relacionamento do que as garotas mais velhas (46%) para fazer novos amigos. Vinte e nove por cento dos garotos mais velhos usam esses sites para flertar, mas apenas 13% das garotas mais velhas dizem fazer isso. Apenas 12% das garotas mais novas dizem que flertam nestes sites. Nos grupos de pesquisa conduzidos por telefone, garotas disseram temer que "apavorantes homens de 40 anos venham atrás delas", mas não declaram a ocorrência de incidentes em que adultos as tenham contado, disse Madden. Dentre as diferenças de gênero notada na pesquisa, a maioria das garotas mais velhas, de 15 a 17 anos, tinham criado perfis nos sites de relacionamento (70%) contra 57% dos garotos da mesma idade. A pesquisa, baseada em entrevistas por telefone feitas com 935 adolescentes entre outubro e novembro de 2006, mostra de 55% dos norte-americanos jovens com conexão online utilizam os sites de relacionamento como o News Corp.´s, MySpace, Facebook e Xanga. Noventa e um por cento dos adolescentes que usam estes sites disseram que eles os fazem manter contato com os amigos que eles vêem freqüentemente e 82% usa os sites para contatar amigos que dificilmente encontram.