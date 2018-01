No MySpace, internauta pode mudar quase todo o layout O MySpace é a rede social que mais permite personalizar o perfil. Se não tem os 33 mil aplicativos do Facebook – possui "só" mil –, possibilita mexer em praticamente todas as configurações de aparência: da cor de fundo até o tamanho e o tipo da fonte. Só não dá para trocar de lugar as suas informações pessoais. A forma mais fácil de mudar a aparência do perfil é escolher um modelo pronto. O site oferece 25 modelos predefinidos. É só clicar em "editar perfil" e depois em "editor de perfil". Eles configuram a página automaticamente e são divididos por temas como esportes, animais e músicas. Entretanto, há modelos não oficiais que oferecem milhares de opções. Aplicativos como o MyFlyProfile, que é possível adicionar ao seu perfil, e sites como o www.myspacemaster.net trazem cerca de 3 mil opções. Há modelos relacionados a desenhos animados, games, esportes, música, etc. Para instalar, escolha o modelo desejado, copie o código relativo a ele e, no seu MySpace, clique em "editar perfil". No campo "sobre mim" cole o código, clique em "visualizar perfil" e depois em "salvar alterações". Um dos inconvenientes desses modelos de layout não oficiais é que a maioria exibe propaganda. Ou seja, adicione isso à poluição de publicidade que o MySpace já traz e seu perfil pode acabar se tornando um outdoor virtual. Agora, se você quiser ter um perfil único, é possível arregaçar as mangas e configurar item por item. É uma coisa mais demorada, mas não é mais complicado como antes, quando era preciso saber códigos de programação. O primeiro passo é clicar em "editar perfil" e depois "editor de perfil". Você poderá selecionar a cor para o papel de parede do perfil. Se preferir, pode colocar uma imagem. Uma dica: se quiser que uma imagem se repita lado a lado, ela deve ter o fundo de uma cor só, para não se perceber a junção entre as cópias. Já se quiser que a imagem ocupe a tela toda, sem se repetir, ela deve ter a largura de 1280 pixels. É possível ainda definir a cor das caixas com suas informações pessoais, bem como a cor e a fonte dos textos exibidos na tela. O MySpace também permite adicionar aplicativos ao perfil. Há mil opções disponíveis. As mais interessantes são as que fazem "intercâmbio" com serviços famosos da web: Flickr, MSN messenger, Last.fm, entre outros (veja algumas opções ao lado). Para adicionar aplicativos, clique em "obter aplicativos". Surgirá uma lista, dividida em categorias como comunicação e jogos. Não é a coisa mais fácil do mundo encontrar um aplicativo específico, mas é possível fazer buscas. Clique no recurso desejado e aperte "adicionar este aplicativo". Na hora de organizar os aplicativos no perfil, não é possível arrastar e soltar. O MySpace faz a disposição em duas colunas e não é possível mudar um aplicativo de um lado para o outro. Dá, porém, para mudar a ordem deles. Basta clicar nas setinhas de cada um para levá-los para cima ou para baixo. Conheça as ferramentas do MySpace