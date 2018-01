No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático Phoebe Damrosch enfrentou clientes chatos, noites longas e um cansativo vaivém de servir e retirar pratos nos 18 meses em que trabalhou no Per Se, um dos restaurantes mais famosos de Nova York. Mas parece se lembrar com saudade das family meals ou staff meals, a hora da refeição dos funcionários da casa. A escritora de 31 anos narrou a aventura em seu livro Menu de Aventuras, lançado ano passado no Brasil. Veja também: A cozinha da cozinha La Casserole e as joias de porco Quinta-feira, dia de rabada no Kinoshita No Eñe, o sucesso vem do Grajaú Arroz, feijão e farofa, no A Figueira Pizza, no fim de noite no Arturito Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada Ela conta que na comida de brigada do Per Se a ordem era aproveitar sobras. Se peito de pato fosse sugestão no cardápio da semana, haveria pato também no jantar dos funcionários. No Per Se, cada seção da cozinha se responsabilizava por um prato – os cozinheiros que lidavam com peixe preparavam algo com ele, os de carne definiam o que fazer com ela. Divisão total de tarefas. "Toda sexta tínhamos sanduíche, e sábado era dia de pizza", conta a autora. O jantar começava religiosamente às 16h20 – Phoebe desconfiava que o horário quebrado fosse um tipo de código secreto usado entre fumadores de maconha. Um dia ela comentou com os colegas e foi alvo de uma chuva de piadas. "De vez em quando, a equipe decidia criar alguma extravagância na cozinha", lembra Phoebe no livro. Houve o dia da comida mexicana, com uma inesquecível salada de melancia. De outra vez, um banquete com menu indiano. Um subchef com talento especial para temperos do sul dos EUA fez frango frito, carne de porco assada e desfiada e broa de milho. A brigada aplaudiu. Mas incrível mesmo era o que acontecia no extinto Lever House. A pâtissière da casa, Deb Snyder punha todos os sorvetes e sobremesas que sobravam do jantar à disposição da equipe: como eram feitos diariamente, seria um pecado jogar fora. "A comida em si não era uma maravilha, mas ir para casa com um pacote de cookies fresquinhos compensava qualquer coisa", recorda a escritora.