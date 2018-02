No Piauí, 35 cidades estão em situação de emergência O número de municípios que já decretaram situação de emergência no Piauí por conta das chuvas chegou hoje a 35, segundo dados da Defesa Civil Estadual. As chuvas já afetaram 60.685 pessoas em todo Piauí, o que representa 12.137 famílias. Não há registro de mortes por conta das enchentes, informou o órgão. Entre os municípios em situação de emergência, as cidades mais afetadas são Esperantina, Barras, Campo Maior e Teresina.