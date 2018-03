No Rio, 74% das ocorrências durante a Copa foram furtos Das ocorrências policiais registradas durante a Copa do Mundo no Rio de Janeiro, 74% foram furtos, informou a Secretaria de Estado de Segurança. O órgão não divulga o número absoluto de casos no período, mas informa que ficou abaixo do registrado na Jornada Mundial da Juventude (23 a 28 de julho de 2013) e Copa das Confederações (15 a 30 de junho de 2013).