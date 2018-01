No Rio, autoridades fazem simulação para caso de ebola O Ministério da Saúde coordenou nesta sexta-feira, 29, um exercício para simular as medidas adotadas em resposta a um possível caso de ebola no País. A simulação começou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 9h e terminou às 11h25 na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o hospital referência no Rio que seria utilizado para uma eventualidade da doença.