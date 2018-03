No Rio, casal é preso suspeito de causar a morte do filho Patricia Alves, de 26 anos, e Elias Barbosa da Silva, de 34 anos, foram detidos na madrugada de hoje, suspeitos de matarem o filho, Natan Alves, de 3 anos, na noite de ontem, na região de Duque de Caxias, no Rio, segundo primeiras informações da polícia. De acordo com o depoimento do padrasto, o garoto teria caído de seu colo, por volta das 19h30 de ontem. Ele foi encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Duque de Caxias, mas morreu vítima de traumatismo craniano, nesta madrugada. Ainda de acordo com policiais da 60ºDP, a mãe foi detida no hospital e o pai dele em casa, em Saracuruna, após ser constatada a morte da criança. O caso está sendo investigado.