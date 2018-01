No Rio, mais um caso de celular explosivo Depois da estudante Carina Zancheta, de 14 anos, que teve queimaduras de segundo grau na perna. Quando seu celular Motorola C200 explodiu, agora foi a vez da jornalista carioca Jacqueline Leão sofrer com um aparelho da mesma marca. Ela relatou que no último sábado (18) seu aparelho explodiu enquanto estava sendo recarregado. Ela afirmou que deixou seu celular, também um Motorola C200, recarregando no quarto quando ouviu o barulho de uma explosão e constatou que a bateria do aparelho havia sido arremessada longe, atingindo uma bolsa de náilon, que foi danificada com o calor da peça. Em um comunicado, a Motorola disse que só irá se pronunciar após a divulgação de laudos técnicos sobre os acidentes. Contexto Celulares, assim como outros aparelhos eletrônicos, sempre estão sujeitos a defeitos de fabricação. Também podem apresentar mal funcionamento por uso inadequado. Os casos recentes divulgados pela imprensa não são os primeiros: em julho do ano passado, o comerciante Jesus Favacho Andrade, de 46 anos, teve uma das pernas queimada após seu celular explodir dentro de sua bermuda, em Belém (PA). Ele teve queimaduras de 1º e 2º segundo graus. Em dezembro de 2004, a explosão de um aparelho celular feriu a empregada Maria Isaura Nascimento, 45 anos, moradora de uma chácara em Neves Paulista, interior de São Paulo. Maria Isaura sofreu queimaduras de 2º e 3º graus nas costas, no rosto e no pescoço, causadas pelas chamas e pedaços do aparelho, cuja bateria era carregada no quarto onde ela dormia. É claro que um celular explodindo e causando ferimentos é algo ruim para qualquer fabricante de aparelhos celulares. Mas a cautela em pronunciar-se sobre o tema também tem explicações. É que há casos em que o usuário reclama de defeitos que são causados, por exemplo, pelo uso de baterias piratas. Mais baratas e compradas em vendedores informais, estes componentes não passam pelos mesmos critérios de produção dos fabricantes originais. Outra fonte de problema pode ser o uso de carregadores que não os que acompanham os celulares: fornecendo energia com valores de carga diferentes do especificado para cada modelo, eles podem gerar defeitos e comprometer o funcionamento e a vida útil das baterias. Há ainda o caso de capas ´genéricas´, usadas para personalizar os telefones celulares: nem sempre elas são feitas de forma a preservar os valores projetados de ventilação e dispersão de calor dos aparelhos.