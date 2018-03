No Rio, mil pessoas interditam a Presidente Vargas Mais de mil pessoas interditam a avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, durante protesto contra a realização da Copa do Mundo que começou no fim da tarde desta quinta-feira, 15, e continuava até as 19h. Convocada pela internet, a manifestação também reúne vigilantes e professores, que estão em greve.