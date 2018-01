No Rio, painel fala de telecomunicações e inclusão social O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), José Leite Pereira Filho, participa nesta manhã, no Club Med Village Rio das Pedras, em Mangaratiba, litoral sul do Rio, do 50º Painel Telebrasil 2006. O evento, aberto ontem, fala sobre o mercado de telecomunicações no Brasil. Pereira Leite fará conferência sobre o tema "A Regulação dos Serviços de Telecomunicações Convergentes para a Inclusão Social". O evento, promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), vai até domingo, dia 4, e pretende mostrar que as tecnologias convergentes de informação e comunicação são essenciais para a inclusão digital do Estado brasileiro, acelerando, com isso, a inclusão social.