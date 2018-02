No Rio, trens voltam a circular após depredação A circulação do ramal de trens Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi retomada na manhã desta sexta-feira, 13, após a depredação promovida por passageiros revoltados. A composição, que seguia para a Central do Brasil, foi atacada após uma falha no sistema de tração bloquear a circulação no trecho.