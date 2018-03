No RS, 31 municípios tiveram ocorrência de neve Em pelo menos 31 municípios do Rio Grande do Sul houve ocorrência de neve entre a noite de ontem, 26, e o amanhecer desta terça-feira, 27. O levantamento é de Metsul Meteorologia, com base em informações de estações climatológicas e rede de observadores. O fenômeno é provocado por onda de frio associada à umidade e foi mais intenso na serra do nordeste do Estado. Em São José dos Ausentes nevou durante toda a madrugada, formando uma paisagem branca, de campos cobertos de gelo, ao amanhecer. Na mesma região também houve nevadas em Bom Jesus, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, São Marcos, Vacaria e Caxias do Sul, entre outros municípios. E no norte, em Sananduva, Erechim e Lagoa Vermelha.