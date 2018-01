No RS, 33 são detidos em operação contra o tráfico A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 33 pessoas nos municípios de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba, Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada durante a Operação Delta de combate ao tráfico de drogas e homicídios, nesta quarta-feira, 6. A investigação começou em janeiro e, ao mapear os crimes, detectou que traficantes tinham ligação direta com assassinatos ocorridos recentemente em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital gaúcha.