No RS, médica cubana abandona emprego e desaparece A cubana Yaisel Almeida, de 28 anos, desistiu do trabalho e desapareceu de Estância Velha (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, onde atendia pacientes em uma Unidade Básica de Saúde como enviada do programa Mais Médicos, do governo federal, desde 17 de abril deste ano.