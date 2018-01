No RS, paciente coloca fogo em quarto de hospital Um paciente colocou fogo nos lençóis da cama que usava no Hospital de Caridade Santo Antônio, em São Francisco de Assis, no oeste do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 7. O fogo se alastrou pelo quarto e queimou camas e cortinas até ser controlado por dois soldados da Brigada Militar. O local passou o dia isolado, para análise inicial da perícia.