No script de 'Julie & Julia'

O filme ainda não estreou no Brasil, mas os blogueiros foodies conheciam a história. Os três se animaram imediatamente. Escolheram as receitas dos livros sugeridos e discutiram os ingredientes. Vitor Hugo, do blog Prato Fundo e químico por formação, entusiasmado pela cozinha molecular, mora em Londrina. Teve dificuldade para encontrar pato e coelho, as primeiras opções no livro de Heloisa Bacellar Cozinhando para Amigos. Acabou ficando com o vitello tonatto. Desconfiou dos ovos crus da receita. Mas foi convencido pela facilidade e sabor: "A carne e o molho, isoladamente, não são tudo aquilo... Mas juntos, não é que funcionou?" Animou-se e fez, também, os palmiers de manjericão. Rogério Moraes, do Amuse Bouche, viaja, profissionalmente, quase metade do ano ao Japão, Holanda e Inglaterra, mas quando está em São Paulo gosta de cozinhar e escrever. O blog surgiu do prazer de ficar em casa, um tesouro para quem está sempre em trânsito. Tirou do livro de Wilma Kövesi Receitas para Todo Dia e para os Outros Também um coelho à provençal. No sábado de sua produção, mandou um e-mail às 2 da manhã, um pouco ansioso: "Já está na marinada, vai ser o almoço de amanhã da família. Será que está ok?" Estava. Veja também: Era uma vez um livro que virou blog que virou filme 'Vitor & Helô' | Prato Fundo 'Edu & Beth & Carlos & Carole & Gabriela' | Da cachaça pro vinho 'Rogério & Wilma' | Amuse Bouche Meryl incorpora estilo desajeitado de Julia A grande cozinheira Eduardo Luz, do blog Da Cachaça pro Vinho, fez seu jantar habitual de terça-feira com receitas do livro 400 g – Técnicas de Cozinha, de Beth Kövesi, Carlos Siffert, Carole Crema e Gabriela Martinoli. Eduardo é cozinheiro amador dedicado, reúne os amigos toda semana e produz jantares que viram posts, com fotos de Débora, sua mulher. Além das vieiras, fez uma entrada, a basler meshluppe, sopa típica de Basileia, na Suíça, e uma sobremesa, crème caramel. "A Julie fez todas as receitas em um ano. Optei pelo minimalismo, fiz várias receitas numa noite, capisce?" Pelos comentários dos posts que publicamos aqui (e estarão nos devidos blogs, na integra), os livros foram eficientes. Agora é esperar o Vitor & Heloísa ou o Eduardo & Beth & Carlos & Carole & Gabriela, ou talvez o Rogério & Wilma, embora nenhuma dessas parcerias da cozinha virtual soe tão eufônica quanto Julie & Julia, convenhamos. *** O livro de memórias de Julia Child, Minha Vida na França, chega ao Brasil no fim do mês pela editora Pensamento-Cutrix (dá uma olhada na capa da edição brasileira, aí acima, ela não traz a foto da autora, mas cenas do filme, com Meryl Streep). As memórias de Julia na França foram ditadas ao sobrinho Alex Prud’homme pouco antes de morrer, em 2004. O outro livro em destaque é o de Julie Powell, Julie & Julia (Editora Record), que deu origem ao filme e já está à venda no Brasil.