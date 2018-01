No Second Life, torcida poderá falar com atletas do Pan

Você gostaria de se encontrar com um medalhista do Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e dançar com ele ao som de um DJ convidado? Isso é possível para os torcedores que fizerem parte do Second Life. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) lança na quarta-feira um espaço dedicado ao Pan dentro do mundo virtual Second Life, que já conta com 7,5 milhões de usuários de todo o mundo vivendo em um universo paralelo. "A gente achou que seria interessante fazer parte desse evento (Pan) e propusemos uma parceria ao COB para que as pessoas que acessam o Second Life possam ter um maior envolvimento com o Pan", disse à Reuters o criador do projeto Ilha Brasil do Pan, Marcos Fonseca, acrescentando que a idéia apresentada por ele "foi prontamente aceita" pela entidade. O local está dentro da Ilha Brasil, espaço de concentração de brasileiros no mundo virtual que tem como seu carro chefe uma réplica do Cristo Redentor. Os internautas também podem acessar o mundo virtual do Pan em uma versão do Second Life em português, a primeira do mundo específica de um país, que foi lançada em abril e atualmente tem cerca de 300 mil usuários. De acordo com Fonseca, para atrair as atenções do mundo virtual o COB convidará atletas brasileiros a visitarem o local durante os Jogos, que começam em 13 de julho. A participação poderá ocorrer através dos diversos computadores instalados na Vila Pan-Americana, e ex-atletas e dirigentes também são esperados. "Há a previsão de atletas visitarem a ilha para conversar com os visitantes, porém as datas serão divulgadas posteriormente", acrescentou Fonseca. "Outra intenção é levar ex-atletas como Bernard e Robson Caetano para também conversarem com as pessoas." O local, com 65.000 metros quadrados virtuais, terá também um ponto de encontro onde permanecerá acesa uma pira pan-americana, um espaço para festas noturnas e outro com vídeos e imagens dos Jogos. O COB autorizou na semana passada atletas e treinadores a manterem blogs na Internet durante o Pan, desde que sem vídeos, fotos ou áudios capturados na competição.