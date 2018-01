No sossego

Epson Presenter i+ y O projetor tem uma ótima resolução - transforma a sala em um cinema com tela de até 320 polegadas. Tem 2,8 mil lumens, dock para iPhone e iPad e entrada HDMI. A qualidade da imagem é excelente e ele tem alto falante próprio. Pesa 3,9 kg.

Preço y R$ 3.000

Apple TV y O dispositivo adapta o conteúdo do iTunes à TV comum, além de oferecer aplicativos como YouTube e Netflix. Além dos filmes e programas de TV em HD, o dispositivo permite acessar os arquivos do iCloud. Também pode transmitir conteúdo do iPad ou iPod via AirPlay.

Preço y R$ 399

Adega GE y Com iluminação em LED e painel sensível ao toque, ela permite regular a temperatura sem abrir a porta, além de áreas para temperaturas diferentes. Vem em dois tamanhos (23 e 48 garrafas).

Preço y Preço sugerido: R$ 900 (23 garrafas) e R$ 2,1 mil (48 garrafas)

Onde encontrar y 0800-115-151

