No twitter, Dilma agradece aos que trabalharam no Enem A presidente Dilma Rousseff, por meio de sua conta no twitter, agradeceu "às mais de 600 mil pessoas que trabalharam para fazer o sucesso do Enem 2013". A presidente também agradeceu aos "mais de 5 milhões de candidatos do Enem 2013" e afirmou que "agora vamos acompanhar as correções das provas".