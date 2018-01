No volante de um cérebro eletrônico

Apostar corrida é quase tão ancestral quanto a humanidade. Ser o homem mais rápido, desde quando vivíamos em tribos até as brincadeiras de quintal de hoje, significa autoridade, poder e fascínio – e mais facilidade para impressionar o sexo oposto. Com o tempo, o pé descalço ganhou botas, cravos, rodas, ajuda de animais e então motores. A única diferença entre as corridas de bigas na Roma Antiga e a Fórmula 1 de hoje é a tecnologia. Felipe Massa disse isso ao Link. Uma reflexão que pode explicar o resultado da corrida de ontem, em Interlagos, que valeu ao inglês Lewis Hamilton o título da temporada. "A regra da F-1 hoje é simples: se você não tem o melhor carro, você não vence a corrida, mesmo se for um campeão mundial", disse o piloto brasileiro em entrevista exclusiva antes da prova. Mesmo vencendo a corrida, Massa (Ferrari) perdeu o título para Hamilton (McLaren) pois o carro do inglês não o deixou na mão quando ele precisou, na última volta, ultrapassar o alemão Timo Glock (Toyota). É mais que um carro – é um "computador". A competitividade da F-1 atual só é possível de ser mantida com cérebros artificiais capazes de processar muito mais informações e tomar decisões mais rápidas do que uma equipe inteira de engenheiros. Não é à toa que empresas como Intel e AMD, fabricantes de chips, decidiram não só patrocinar como fornecer produtos exclusivos para os paddocks e boxes. O volante da Ferrari de Massa, para se ter idéia, tem mais de 20 botões ao alcance dos dedos, sem contar o câmbio. Isso definitivamente muda a forma de pilotar. O próprio Massa admite que ele ou Hamilton precisam ser "menos pilotos" do que Ayrton Senna, Niki Lauda ou Juan Manuel Fangio. O que não significa que qualquer um dirija um F-1. "Os carros estão mais simples de pilotar, mas é muito mais complexo gerenciá-los. O esporte pede a união de habilidade e tecnologia", diz. A estratégia se torna ainda mais determinante. Além de velozes, poderosos e fascinantes aos olhos femininos, os pilotos precisam ser inteligentes. Felipe Massa tem 27 anos, 19 dos quais com um volante nas mãos (começou a carreira aos 8, no kart). Ele faz parte de uma geração de pilotos que viveu a invasão tecnológica dos anos 90 e 2000: a música foi para o bolso, a internet para o celular e o telefone para o computador. Isso faz com que Massa, Hamilton (23 anos), Alonso (27) e Räikkönen (29) travem também uma batalha por informação.O mais conectado pode sair na frente. O brasileiro é um conhecido fã de videogames. Na preparação para cada Grande Prêmio, decora a seqüência de curvas do circuito com o joystick na mão. Passa então ao simulador da Fiat, em Torino, e depois para o carro de verdade. "Eu jogo PlayStation 3. Joguei muito o Formula 1, mas encheu um pouco o saco. Agora, jogo futebol, o Pro Evolution Soccer. No F1 não tem pra ninguém, mas no futebol é só surra..." Na internet, Massa navega por sites de notícias de esportes e de Fórmula 1, além de estar sempre conectado para conversar com a família. Ele também bloga (tinyurl.com/blog-massa) e se conecta pelo(s) celular(es): um iPhone no Brasil e um HTC na Europa. Massa é conhecido também pelas superstições, como a já famosa cueca vermelha que o ajudaria a ganhar. E em saci, você acredita? É uma lenda típica da região de Botucatu, no interior de São Paulo, onde Massa nasceu. "Um amigo chegou a dizer que cria saci. Ele não é louco, para falar a verdade. Eu nunca vi, mas... não duvido." Voltando às pistas, para o brasileiro é necessário que os pilotos desenvolvam a habilidade normalmente relacionada às crianças de hoje: o multitasking (capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo sem perder a concentração em nenhuma). "Todo o gerenciamento da corrida está nos botões do volante. É possível fazer muitas coisas com o carro. E manter a atenção em todas", diz. Aqui há dois problemas. Tanto o cérebro humano pode falhar, como Massa diz já ter quase ocorrido em Interlagos no ano passado, quando, líder da corrida, ele se desconcentrou olhando para a torcida e por pouco não perdeu a entrada do "S do Senna". Quanto alguns dos milhões de dados podem pegar um caminho errado nas redes de computadores e fazer o carro quebrar. "É frustrante quando há falhas técnicas", diz Massa. "Mas eu confio nos carros assim como os pilotos romanos confiavam nos cavalos. Eles também podiam tropeçar, não podiam?" A maior diferença de Massa para outros pilotos é a consciência realista sobre o ofício – e a capacidade de rir dos próprios erros. A raça e paixão de pouco tempo atrás se transformaram em profissão. Tanto que, além do carro competitivo, Massa dá argumentos "técnicos" que levariam qualquer um a ser campeão de Fórmula 1: ser rápido, constante e estar no lugar certo na hora certa. E foi Hamilton quem preencheu, ontem, estes requisitos. COLABOROU JOCELYN AURICCHIO